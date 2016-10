adidas Ultra Boost „White/ Reflective“ Pack Release Date: 26. Oktober 2016

Stores: –

Die Running Crew von adidas denkt an die Läufer unter euch und präsentiert sowohl den Ultra Boost, als auch den Ultra Boost Uncaged im „White/ Reflective“ Colorway, damit ihr perfekt für die dunklen Tage ausgestattet seid. Das Pack soll bereits am heutigen Tag released wird, allerdings sind leider keine Stores bekannt, also einfach Augen offen halten! Was sagt ihr zu der Variante?