adidas Y-3 Arc RC „Core Black“ Release Date: 02. Februar 2017

Stores: Feature LV

adidas Y-3 präsentiert eine neue Silhouette für das Q1 2017 – der Arc RC. Ein Midtop Sneaker, welcher mit einem Neopren Upper, aber ohne Boost kommt. Dennoch weiß der adidas Y-3 Arc RC in „Core Black“ zu überzeugen, welches nicht zuletzt auch am gelungenen Shape liegt. Was meint ihr zum Release?