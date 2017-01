adidas Y-3 Yohji Run „White“ Release Date: 21. Januar 2017

Stores: No74 Berlin

Die Frühjahskollektion der Brands landen langsam bei den Retailern und damit auch neue Teile von adidas Y-3. Ein Teil der Frühjahrskollektion ist der neue Yohji Run in „White“, welcher wieder einmal verdammt gut aussieht in seinem Materialmix aus Mesh, Leder und Boost Sohle. Was sagt ihr?