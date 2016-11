adidas Yeezy Boost 350 V2 „Black“ Pack Release Date: 23. November 2016

Stores: –

It’s time for the next Yeezy Season! Am kommenden Mittwoch, den 23. November , soll es tatsächlich zu einem dreifach Yeezy Release kommen! Der adidas Yeezy Boost 350 V2 soll in den Colorways „Core Black/ Copper“, „Core Black/ Olive Green“ und „Core Black/ Red“ erscheinen und es dürfte schwer werden, an alle drei Colorways zu kommen. Unser Favorit ist der „Core Black/ Red“, aber was sagt ihr? 1,2 oder 3?