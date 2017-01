adidas Yeezy Boost 350 V2 „Black/ Red“ Release Date: 11. Februar 2017

Stores: –

It’s time for another Yeezy Season! Den Gerüchten nach, erscheint im kommenden Monat der neue adidas Yeezy Boost 350 V2 „Black/ Red“. Damit geht der Hype auch in 2017 weiter und wir dürfen wohl noch weitere Colorways des Sneakers erwarten. Was sagt ihr zum Release? Must-Have?