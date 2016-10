adidas Yeezy Boost 350 V2 „Core Black/ Red“ Release Date: 25. November 2016 (Rumours)

Stores: –

Die Gerüchte um den Release der verschiedenen „Core Black“ Varianten des Yeezy Boost 350 V2 verdichten sich immer mehr. So soll der „Core Black/ White“ am 05. November erscheinen, während die farblichen Varianten am 25. November erscheinen sollen. Dazu zählt auch dieser adidas Yeezy Boost 350 V2 „Core Black/ Red“ – für mich das Highlight der Yeezy Boost 350 V2 Reihe (bis dato) und definitiv der nächste Versuch, einen Yeezy zu ergattern. Was sagt ihr?