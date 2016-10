adidas Yeezy Boost 350 V2 „Family & Friends“ Release Date: –

Stores: –

Die Gerüchte um den Yeezy Boost V2 eben nicht ab. So sollen am „Black Friday“, also am letzten Freitag im November, insgesamt drei verschiedene Colorways released werden, aber dazu zum gegebenen Zeitpunkt mehr. Kommen wir erst einmal auf die neue „Family & Friends“ Edition zu sprechen.

Über mehrere Kanäle, ist nun dieser Colorway aufgetaucht, welcher wohl exklusiv Kanye West + F&F zugänglich sein wird und einigen Glücksrittern, welche Kontakte in die Fabriken/Sample-Abteilungen halten. Was sagt ihr zum Colorway? Schon sehr clean und cool, oder?