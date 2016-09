adidas Originals Yeezy Boost 350 V2 „Tan“ Release Date: –

Am Samstag beginnt die Ära des adidas Originals Yeezy Boost 350 V2 und wir werden hier sicherlich mehr als die vier Colorways sehen, die wir vom Yeezy Boost 350 kennen. Mit dem „Beluga/ Solar Red“ geht am Samstag die Reise los, aber wir schauen schon ein wenig in die Zukunft, denn dort wird u.a. dieser „Tan“ Colorway erscheinen welcher für mich neben den „Black/ Solar Red“ der absolute Highlight-Colorway sein wird. Was meint ihr?