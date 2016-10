adidas Yeezy Boost 750 „Light Brown“ Release Date: 15. Oktober 2016

Der Herbst entwickelt sich zur Yeezy Season, denn am kommenden Samstag, wird adidas Originals den neuen Yeezy Boost 750 „Light Brown“ launchen. Damit bekommen wir erst einmal eine kleine Pause vom YB 350 V2, welcher allerdings auch noch in diesem Jahr, mit mehreren Colorways bedacht werden soll und widmen uns dem ersten adidas Yeezy Release in neuer Farbe. Was haltet ihr vom YB 750 „Light Brown“? Welcher Colorway ist euer Favorit auf dem Hi-Top Sneaker/ Boot?