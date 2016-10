Air Jordan 1 „Black Toe“ Release Date: 05. November 2016

Stores: –

Nach dem Re-Release des „Black/ Red“ Colorway und den „Shattered Backboard“ Releasen, wird in diesem Jahr noch ein weiteres Highlight für alle Fans des AJ1s released werden. Direkt Anfang November erscheint der „Black Toe“ erneut. Was meint ihr zum Rest des Jahres? Jordan over Yeezy oder Yeezy over Jordan?