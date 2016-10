Air Jordan 1 „Top Three“ Release Date: 28. November 2016

Streicht euch jetzt schon mal das Wochenende vom 25. November bis einschließlich Montag, den 28. November fett im Kalender an und merkt vor, dass dies wohl das teuerste Sneaker Weekend des Jahres wird! Sowohl am „Black Friday“, den 25. November, dürfen wir mit Highlight Release rechnen – vllt. sogar einem neuen Yeezy Boost Release?! Und am Montag folgt dann DAS (!) Highlight für viele Jordan Fans.

Am Montag, den 28. November – 09:00 Uhr, wird Nike den Air Jordan 1 „Top Three“ launchen. Den „What the Jordan 1“, auf den viele schon gewartet haben. Das Mashup aus „Banned“, „Royal“ und „Chicago“ ist mit Sicherheit bei einigen hier, ganz oben auf der „MUST HAVE“ Liste für 2016. Good Luck!