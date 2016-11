Air Jordan 1 Ultra High „Royal“ Release Date: –

Stores: –

Die Jordan Brand verpasst den eigenen Klassikern ein neues Update. So erscheint in den kommenden Wochen der AJ1 „Royal“ als Ultra High Version, welche zugleich ein Canvas/ Woll-Upper auf den Klassiker bringt und einen Neopren-Innenschuh featured. Was sagt ihr zum Release?

J23app