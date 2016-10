Air Jordan 11 Premium „Grey Suede“ Release Date: End of 2016

Stores: –

Ein weiteres Highlight, für alle Fans der Jordan Brand. Noch in diesem Jahr, wird der Air Jordan 11 in einer Premium Option released. Der Air Jordan 11 Premium „Grey Suede“ kommt, wie der Name schon sagt, mit einem grauen Suede Upper, welcher den Air Jordan 11 weniger sportlich wirken lässt, sondern eher einen Casual Look erzeugt. Wir meinen – sehr schöner Release und ihr?