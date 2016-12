Air Jordan 12 „Chinese New Year“ Release Date: 28. Januar 2017

Stores: Nike

Der Colorway kommt einen als Jordan Fan sicherlich bekannt vor, aber hierbei handelt es sich nicht um einen neuen „Taxi“ Release, sondern um den Air Jordan 12 „Chinese New Year“, welcher Ende Januar 2017 released wird. Besonderes Highlight ist der Mudguard im Bambus Look. Was sagt ihr zum Release?