Nach der Sneakerness Crew und A Bathing Ape wird auch ALIFE mit Alpha Industries kooperieren und präsentiert am 15. Dezember die ALIFE x Alpha Industries MA-1 Patch Jacke. Die zeitlose Bomberjacke kommt mit coolen Patches, welche ihr euch individuell anheften könnt. Was sagt ihr zum Release?

Alpha Industries continues to let collaborators loose on its ever-popular Alpha MA-1 bomber jacket silhouette. This time it’s New York veterans ALIFE who bring the heat with a velcro patch iteration.