ALIFE x ASICS Tiger Gel-Lyte III „Splash Monster“ Release Date: –

Stores: ALIFE

ALIFE x ASICS Tiger haben es wieder getan. 10 Jahre nach dem Release des „Monster“ Packs, präsentieren die beiden Brands ein weiteres „Monster“. Der passende Instagram Post ist dabei mit „2018“ beziffert, also bleibt abzuwarten, ob der Release noch für 2017 vorgesehen ist. Aber ein wirkliches Highlight … I don’t know … Was meint ihr?