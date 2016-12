Alife x Reebok Classic Phase 1 Pro „NY“ Release Date: 29. Dezember 2016

Stores: Alife

Eine der letzten Kollaborationen für das Jahr 2016 droppen Alife x Reebok. Gemeinsam released man am morgigen Donnerstag, den Phase 1 Pro „NY“ in drei Colorways. Mir persönlich, gefällt der Alife x Reebok Classic Phase 1 Pro „NY“ in „White“ am besten, aber ist auch immer eine Geschmackssache. Was sagt ihr zum Release?