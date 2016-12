All Gone x Diadora N.9000 „All Gone 2011“ Release Date: 11. Dezember 2016

Stores: Club 75

Michael Dupouy lässt das Tier frei! Anno 2011 nutzte man beim ALL GONE Buch, ein Animal Print für das Cover und genau dieses Cover wurde nun zum neunten All Gone x Diadora Release! Der „Cheetah“ Look auf einen N.9000 passt das? Was sagt ihr zum Release?