All Gone x Diadora N.9000 „All Gone 2013“ Release Date: 05. November 2016

Stores: Club75

Release #8 steht bevor und wieder präsentiert uns Michael Dupouy in Kooperation mit Diadora einen N.9000. Dieses Mal bekommt der Klassiker von Diadora den Look des „All Gone“ Buches von 2013. Sieht schon sehr derbe aus, auch wenn der Release nicht mein Favorit ist, so wird er Fans finden oder was meint ihr?