All Gone x Diadora S.8000 „All Gone 2010“ Release Date: 01. Oktober 2016

Stores: Club75

Michael Dupouy setzt seine Kooperation mit Diadora fort und präsentiert uns direkt zum Start in den Oktober, den S.8000 „All Gone 2010“, welcher sich, wie der Name schon sagt, am Cover des ALL GONE Buches von 2010 orientiert. Zusätzlich ist der neue Release, sicherlich einer der coolsten Release der Reihe, also zumindest wenn ich mich fragt. Was meint ihr?