Alpha Industries x Les Benjamins / Lookbook (Fall/ Winter 2016)

Nach einer kleinen Pause, folgt nun die Ankündigung einer neuen Kooperation von Alpha Industries. Der türkische Retailer Les Benjamins und das Label, welches gerade durch ihre MA-1 Bomberjacke jedem etwas sagen sollte, der aktuell mit Mode in Berührung ist, präsentieren eben jene Jacke mit einem einen „Les Benjamins“ Print und können damit auch überzeugen! Die AI x LB MA-1 Bomberjacke wird in einem Pop-Up Store in Istanbul vom 01. – 04. Dezember erhältlich sein und zusätzlich ab dem 01. Dezember auch via lesbenjamins.com

„Les Benjamins and Alpha Industries Europe know each other since a couple of years now. From the beginning on it was such a strong friendship, so it was obvious that we work together on a project, in this case we did an MA-1 Bomberjacket. For Fall / Winter 2016 we created this piece of Art together with Bunyamin Aydin. Logo Front & Back Embroidery – simple yet stunning.“