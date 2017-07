ANREALAGE x Onitsuka Tiger Monte Z Release Date: –

Nike iD – ganz nett. mi adidas – macht Spaß. NB1 – auch ganz ok. Aber(!!!) Onitsuka Tiger setzt der Customizing Idee jetzt die Krone auf! Gemeinsam mit dem japanischen Label ANREALAGE, präsentiert man einen augmented reality Sneaker, den Monte Z.

Ihr braucht erst die passende App von Anrealage, dann scannt ihr den Sneaker und am Ende, wird das Logo des Label auf dem Schuh entstehen. Natürlich steht die Technik noch ganz am Anfang und so ist es aktuell nur möglich, den linken Sneaker zu designen und auch der Effekt wird noch durch viele äußere Einflüsse beeinflusst.

Dennoch, zusammen mit dem Lacing System und der Idee, ist dies ein Schritt, der in eine komplett neue Richtung geht und verdammt cool ist oder was meint ihr?