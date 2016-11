Nach der Kollabo mit UNDEFEATED, droppt Anti Social Social Club die nächste Capsule. Gemeinsam mit DSM hat man die kleine „Foreshadow“ Kollektion entworfen, bei der sowohl der Hoodie, als auch der Crewneck und das Shirt mit dem passenden „Foreshadow“ Script ausgestattet sind. Die Teile kommen alle im „Bright Salmon“ Colorway und sind ab dem 01. Dezember erhältlich. Was sagt ihr zur Kollektion?

This time around the partner in crime is Dover Street Market as Neek and the London-based concept store join forces for a “Foreshadow” range that boasts a salmon-colored hoodie, crew neck pullover and short-sleeved tee — all of which feature white “Foreshadow” script