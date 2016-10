„Army of One“ (Exclusive Trailer)

Nicolas Cage ist zurück und das, mit einem Film, den wir so sicherlich nicht erwartet hätten. In „Army of One“, spielt Nicolas Cage – Gary Faulkner, einen verwahrlosten, masturbierenden und patriotischen Mann, der keinen Sinn im Leben sieht. Doch, so will es die Geschichte, erscheint im Gott, gespielt von Russell Brand und gibt Gary den Auftrag, Osama bin Laden zu finden und zu töten.

Das Beste am Film ist aber, er beruht auf einer wahren Geschichte! Der echte Gary Faulkner, wurde 2010 in den Bergen von Pakistan mit einem Schwert, einem Dolch, einer Pistole und einem Nachtsichtgerät, in den Bergen von Pakistan gefunden.