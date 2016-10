„Arrival“ (Final Trailer)

Es ist mal wieder soweit, die Aliens besuchen die Erde. Kommen sie dieses Mal in friedlicher Absicht oder wollen sie, wie in jedem Blockbuster, die Erde zerstören? In „Arrival“ mit Amy Adams, Jeremy Renner und Forest Whitaker, wurde dafür ein Elite Team zusammengestellt, welches herausfinden soll, was die Aliens wollen. Hier der finale Trailer, bevor der Film am 11. November in die Kinos kommt.

When mysterious spacecrafts touch down across the globe, an elite team is brought together to investigate.