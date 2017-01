Arthur Ashe x adidas Originals Stan Smith Release Date: Ende Februar 2017

Im Jahr 1975 gewann Arthur Ashe, als erster schwarzer Amerikaner, das Tennisturnier von Wimbledon. Als Hommage an seinen Triumph, präsentiert adidas Originals nun den Stan Smith in der „Arthur Ashe“ Edition. Der Release ist auf 1.975 Stück limitiert und soll Ende Februar released werden. Vom Colorway ist der Sneaker ganz klassich gehalten, und zwar so, dass man mit ihm auch beim Turnier in Wimbledon, wo weiße Kleidung vorgeschrieben ist, antreten dürfte.