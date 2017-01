ASICS Tiger Gel-DS Trainer „Black Suede“ Release Date: 10. Januar 2017

Stores: above the clouds

Während wir in Europa noch auf den Release des Gel-DS Trainer „OG“ Packs warten, ist man in Down Under schon ein Stück weiter. Bei above the clouds, ist der ASICS Tiger Gel-DS Trainer als „Black Suede“ aufgetaucht, welcher sowohl 3M-Materials featured, als auch irisierend Akzente. Cooler Release!