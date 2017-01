ASICS Tiger Gel-Kayano Knit MT Release Date: 12. Januar 2017

Stores: Sneaker Politics

Was lange währt, wird endlich gut! Und auch wenn Hater jetzt sagen werden, ASICS Tiger kommt viel zu spät mit einem Knit Release, so ist der Zeitpunkt auch einfach perfekt, weil keiner mehr mit solch einem Release gerechnet hätte. Für ihren ersten Knit Release, hat man bei ASICS Tiger einmal mehr die Silhouette des Gel-Kayano hergenommen und einen Midtop Knit Sneaker draus gemacht. Die beiden Colorways „Black“ und „White“ sind aktuell nur in den Staaten erhältlich, aber ich hoffe auf einen baldigen EU Release, weil die beiden Teile einfach nur derbe aussehen! Good Job ASICS Tiger!