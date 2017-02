ASICS Tiger Gel-Kayano Knit „Reflective Knit“ Pack Release Date: 16. Februar 2017

Stores: atmos Tokyo

Während in Europa am 24. Februar der ASICS Tiger Gel-Kayano Knit seinen Launch erlebt, ist man in der Heimat der Tiger Stripes schon ein Stück weiter. Hier präsentiert der Retailer atmos, das neue „Reflective Knit“ Pack, welches uns den neuen ASICS Tiger Gel-Kayano Knit, mit dem bekannten, reflektierenden Effekt bringt. Was sagt ihr zur neuen Variante des Gel-Kayano?