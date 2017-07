ASICS Tiger Gel-Kayano Trainer Knit MT „Konfetti“ Release Date: 05. Juli 2017

Stores: atmos Tokyo

ASICS Tiger präsentiert nach der Low-Variante, einen weiteren Gel-Kayano Trainer Knit MT. Die Midtop Silhouette der modernen Version des Kayano Trainers, kommt dabei nicht nur im „Konfetti“ Look, sondern mit weiteren Details, wie dem „ASICS Tiger“ Strap am Heel. Meiner Meinung nach, rockt der Gel-Kayano Trainer Knit MT mehr, als die Low Version, dennoch konnt ich mich bis dato nicht davon überzeugen, mir ein Paar zu bestellen. Was meint ihr?