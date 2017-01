ASICS Tiger Gel-Kayano Trainer „Suede“ Pack Release Date: 20. Januar 2017

Stores: asphaltgold

Mitten im Winter präsentiert uns ASICS Tiger einen Release, welcher sowohl an den Herbst, als auch an den Frühling erinnern könnte. Das neue Gel-Kayano Trainer „Suede“ Pack, besteht aus den Colorways „Golden Yellow“ und „Agave Green“, die an die untergehende Sonne oder Moorlandschaften erinnern. Was sagt ihr zum Release?