ASICS Tiger Gel-Lyte „Aluminum“ Pack Release Date: 07. Januar 2017

Stores: ASICS Tiger US

Aktuell sieht draußen Nichts nach Frühling aus, sondern zumindest hier in München können wir uns gerade vor Schnee nicht retten. ASICS Tiger denkt aber schon an die Zeit nach dem Schnee und präsentiert das „Aluminum“ Pack. Der Release besteht aus einem Gel-Lyte V und dem „neuen“ Gel-Lyte MT, welche beide Outdoor-ready sind, aber doch für die „wärmeren“ Tage. Was sagt ihr zum Release, welcher aktuell leider nur in den USA erhältlich ist?