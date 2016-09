ASICS Tiger Gel-Lyte III Core Plus „Light Grey“ Release Date: 28. September 2016

Stores: afew Store & more

Heute starten wir mal solide und unaufgeregt in den Tag und präsentieren euch den neuen ASICS Tiger Gel-Lyte III Core Plus „Light Grey“. Böse Zungen würden jetzt behaupten, es ist die billige Version des RF x Nice Kicks 2.0, allerdings ist dieser Release ja auch keine Kollaboration, sondern ein Teil der Core Plus Kollektion. Schöner Beater in meinen Augen und was meint ihr?