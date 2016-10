ASICS Tiger Gel-Lyte III „Moonwalker“ Release Date: 30. September 2016

Stores: Afew Store & more

Bereits vor ca. 1 1/2 Monaten war der neue ASICS Tiger Gel-Lyte III „Moonwalker“ in Japan erhältlich. Nun hat er seinen Weg endlich nach Deutschland geschafft und ist ab sofort erhältlich. Der „Blue Mirage/ Tan“ Colorway auf einem Nubuck Upper macht wirklich etwas her und passt zur Silhouette des Gel-Lyte III einfach perfekt. Better be quick!