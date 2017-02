ASICS Tiger Gel-Lyte III NS „Glacier Grey“ Release Date: 11. Februar 2017

Stores: Feature LV

Der Gel-Lyte III NS von ASICS Tiger hat sich gemacht. Nachdem die erste Generation in Deutschland gar nicht erhältlich war, kommt die neue Version auch in Deutschland gut an. Der neue „Glacier Grey“ ist aktuell allerdings nur in den USA erhältlich und passt perfekt zur nahtlosen Silhouette des Klassikers. Was meint ihr zum Release?