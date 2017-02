ASICS Tiger Gel-Lyte III „Patent Leather“ Release Date: 04. Februar 2017

Stores: Save Our Sole

Nach dem kompletten „Varnish Black“ Gel-Lyte III, welcher Ende Januar in den Staaten erschienen war, kommt nun eine 50/50 Version von ASICS Tiger. Bei unseren Freunden von Save Our Sole, ist dieser Gel-Lyte III aufgetaucht, welcher sowohl ein Glattleder auf der Toebox featured, als auch das „Patent“ / „Varnish“ Leder auf dem Rest des Uppers. Was sagt ihr zum Release? Top oder Flop?