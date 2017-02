ASICS Tiger Gel-Lyte III „VEG-TAN“ Release Date: 10. Februar 2017

Stores: Kosmos

Nach der Ankündigung des Gel-Respector „VEG-TAN“, fragten sich viele, warum kein Gel-Lyte III oder Gel-Lyte V für den Release ausgewählt wurde. Wir erinnern uns aber gerne zurück, dass im Jahr des 25. Jubiläums des Gel-Lyte III, eine „Made In Japan“ Version als „VEG-TAN“ erschienen ist. Nun legt ASICS Tiger aber doch noch nach und auch der Gel-Lyte III kommt in einer „Made In Vietnam“ Version als „VEG-TAN“. Ganz ehrlich? MUST HAVE !!!