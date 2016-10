ASICS Tiger Gel-Lyte MT „Black“ Release Date: 27. Oktober 2016

Stores: KITH

Zugegeben, man muss sich an die neue Silhouette des ASICS Tiger Gel-Lyte MT gewöhnen, aber warum sollte das Sneakerboot Konzept, nicht auch bei ASICS Tiger funktionieren. Nachdem zum Launch zwei Colorways released wurden, welche man so oder so ähnlich schon kannte, legt ASICS Tiger nun noch ganz schlicht nach und präsentiert den neuen Sneaker in „Black“ mit einem Upper aus Nubuck und Mesh. Sieht doch ganz gut aus, oder?