ASICS Tiger Gel-Lyte V GoreTex „Autumn“ Pack Release Date:

Stores: mita sneakers & more

Der Herbst ist definitiv in Deutschland angekommen und da macht es nur Sinn, das ASICS Tiger, den Gel-Lyte V in neuen GoreTex Colorways auf den Markt bringt. Aktuell ist das „Autumn“ Pack nur bei mita sneakers zu bekommen, aber es wird wohl den Weg nach Europa finden. Was haltet ihr von den neuen Colorways?