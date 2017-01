ASICS Tiger Gel-Lyte V „Peach“ Pack Release Date: 24. Januar 2017

Stores: Premier Skate

Eigentlich feiert der Gel-Lyte V erst im kommenden Jahr das 25. Jubiläum, aber wir bekommen schon in diesem Jahr viele Highlights zu sehen. Den Auftakt macht das „Peach“ Pack, welches uns den Klassiker von ASICS Tiger in zwei coolen „Peach“ Colorways bringt. Sehr cooler Release, welcher aktuell in den USA erhältlich ist.