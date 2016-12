ASICS Tiger Gel-Lyte V „Reptile“ Pack Release Date: 01. Januar 2017

Stores: asphaltgold

Am Neujahrstag 2017 werden viele noch ihren Rausch ausschlafen oder gerade erst nach Hause gekommen, wenn ASICS Tiger uns den ersten Release des neuen Jahres präsentiert, das Gel-Lyte V „Reptile“ Pack. Die beiden Gel-Lyte V kommen ,wie der Name schon sagt, mit einem Suede Upper in Reptilienleder Optik und das in den Colorways „Black“ und „White“. Was sagt ihr zum Release? Cop or Drop?