ASICS Tiger Gel-Respector „VEG-TAN“ Release Date: 10. Februar 2017

Stores: Overkill Shop

Was ein Release! ASICS Tiger traut sich etwas und präsentiert mit dem Gel-Respector „VEG-TAN“ einen Release, welcher die 200 EUR im Retail erreicht, aber Qualität kostet und die bekommt ihr bei diesem Release! Leider sieht der Gel-Respector nicht so perfekt aus, wie der Gel-Lyte III „Veg Tan“, welcher Made In Japan ist, während der Gel-Respector in den Werken in Vietnam hergestellt wurde. Aber ein Hingucker ist der Release so oder so, oder?