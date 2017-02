ASICS Tiger Gel-Sight „Indian Ink“ Release Date: 03. Februar 2017

Stores: atmos Tokyo

Nachdem bereits im vergangenen Jahr die Silhouetten Gel-Lyte III und Gel-Lyte V mit japanischem Denim ausgestattet wurden, bekommt zum Start 2017 auch der Gel-Sight das „Japan Denim“ Update. Der ASICS Tiger Gel-Sight „Indian Ink“ kommt zusätzlich mit Polka Dots und einer perforierten Toebox in „Light Pink“. Wäre die Sole-Unit hier in „Off-White“ gehalten, wäre es ein verdammt geiler Release geworden. Was meint ihr?