ASICS Tiger Gel-Sight „Monochrom“ Pack Release Date: Mai 2017

Stores: ASICS Tiger JP

Der Gel-Sight hat mittlerweile den Platz des Gel Saga fest übernommen und so werden wir noch viele Colorways der 92er Silhouette zu sehen bekommen. Im Land der aufgehenden Sonne, zeigt ASICS Tiger die Silhouette nun im „Monochrom“ Pack, welches wohl auch leider in Asien verweilen wird. Was sagt ihr zu den beiden Colorways? Top oder Flop?