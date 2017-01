ASICS Tiger Gel-Sight „Premium Suede“ Pack Release Date: 18. Januar 2017

Stores: atmos Tokyo

Wirklich ruhig war es um den Gel-Sight nicht geworden, aber man hat doch auf ein Highlight nach der Kollaboration mit Overkill gewartet. Der „Desert Rose“ hatte die Messlatte gleich hoch angesetzt, aber pünktlich zum Q1 können wir vielleicht an den Release anschließen, denn das neue „Premium Suede“ Pack, welches ASICS Tiger in Asien präsentiert, ist schon derbe gut geworden. Beide Colorways überzeugen auf der Silhouette von 1992. Was meint ihr?