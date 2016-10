ASICS Tiger Gel-Sight „White Leather“ Release Date: 21. Oktober 2016

Stores: Feature LV

ASICS Tiger verpasst dem Gel-Sight einen Retro Look und launched den Klassiker von 1992 im „White Leather“ Look. Zum weißen Leder Upper kommt aber noch eine Mittel- und Außensohle in „Off-White“ und auch die Stripe Shadows sind in „Off-White“ gehalten. Einfacher, aber dennoch sehr cooler Colorway, welcher auf dem Klassiker sehr gut rüberkommt. Meinungen?