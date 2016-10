ASICS Tiger GT-Cool Xpress „Virtual Space“ Release Date: –

Stores: 43einhalb & more

Bisher ist der GT-Cool Xpress noch nicht so wirklich angekommen, dabei hat die Retro Silhouetten von ASICS Tiger richtig Potenzial. Der neue Release, könnte dies vielleicht ändern, denn als Teil des „Virtual Space“ Packs, kommt der Klassiker im „Burgundy“ Look auf einem Suede Upper – kann es etwas besseres geben? Einfach derb und easy to get!