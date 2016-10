ASICS Tiger „Snowflake“ Pack Release Date: –

Stores: inflammable & more

Während das „Christmas Sweater“ Pack wohl ein ASICS Tiger US Release bleiben wird, bekommen wir in Europa das „Snowflake“ Pack von ASICS Tiger präsentiert. Das „Snowflake“ Pack besteht aus einem Gel-Lyte V, der zusätzlich zum namensgebenden Print, in „Mint“ daherkommt und einem Gel-Lyte III, der mit „Rot“ einen Akzent setzt. Was sagt ihr zum Release?