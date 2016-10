„Assassin’s Creed“ (Official Trailer #2)

Jeder Gamer, der bereits in die Welt von „Assassin’s Creed“ abgetaucht ist, kennt die Geschichte von Callum Lynch, der durch die neueste Technologie in die Vergangenheit reisen konnte um dort die Abenteuer seines Vorfahrens Aguilar zu erleben – bald werden wir diese Abenteuer auf der Kinoleinwand erleben und hier kommt der zweite Trailer …

Through a revolutionary technology that unlocks his genetic memories, Callum Lynch (Michael Fassbender) experiences the adventures of his ancestor, Aguilar, in 15th Century Spain. Callum discovers he is descended from a mysterious secret society, the Assassins, and amasses incredible knowledge and skills to take on the oppressive and powerful Templar organization in the present day.