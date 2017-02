ATF / Lookbook (Spring/ Summer 2017)

Das Männerlabel ATF steht für Streetwear und innovative Fabrics, chic aber mit sportlichem Charakter. Produziert wird ausschließlich in Europa, Mützen und Rucksäcke sogar in Deutschland. Die Kollektion kann zurecht als „Ultra wearable“ bezeichnet werden: kleine Details verleihen den Teilen oft eine nützliche Funktion, ohne dabei zu sportlich oder technisch zu wirken. Verwendet werden nur gewebte oder gestrickte Stoffe, kein Leder oder anderweitige Materialien.

Auch in die SS17 Kollektion zeigt ATF wofür das Label steht – nämlich für das coole Zusammenspiel zwischen Sport und Chic. Wie immer dient der Sneaker als Grundelement, auf den die Styles aufgebaut sind. Zu den typischen ATF-Farben wie Grau, Weiß und Anthrazit mischt sich diesmal eine Reihe an Pastelltönen. Neue Modelle sind u.a. die wasserabweisenden Trenchcoats und Blousons aus Nylon. Hosen kommen in Woll-, Leinen- und Canvas-Qualität, die Schnitte der Oberteile sind großteils an die Sportswear der 80er angelehnt.

Das zeigt sich beispielsweise bei Sweater mit kurzem Stehkragen und Zip. Pullover und Shirts überzeugen mit Doubleface Effekten und Oberflächen wie Pikee oder Popcorn Fabric.